В России задумались о создании новейшего плавучего космодрома

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, который будет эффективнее «Морского старта». Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Алексей Рахманов.

«Есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», — сказал Рахманов.

Проект «Морской старт» был задуман в начале 1990-х годов на фоне активного развертывания в космосе группировок коммерческих спутников. Идея запуска ракет с морской платформы сулила немало выгод, в первую очередь связанных с возможностью осуществлять пуски с экваториальных широт. Благодаря вращению Земли запуск с района экватора позволяет ракете приобрести немалую дополнительную скорость, в направлении орбитального движения, что в конечном итоге позволяет увеличить грузоподъемность и снизить стоимость пуска.

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