Один человек стал жертвой возгорания на Норильской ТЭЦ-2
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Один человек погиб в результате возгорания ТЭЦ-2 в Норильске, на севере Красноярского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местного главка МЧС.
Отмечается, что загорелось масло в электроцехе на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв.м, где проводились ремонтные работы.
Пожару присвоен ранг 1 БИС.
По данным МЧС, на технологический процесс ТЭЦ возгорание не повлияло.
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