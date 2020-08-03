Один человек стал жертвой возгорания на Норильской ТЭЦ-2

Один человек погиб в результате возгорания ТЭЦ-2 в Норильске, на севере Красноярского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местного главка МЧС.

Отмечается, что загорелось масло в электроцехе на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв.м, где проводились ремонтные работы.

Пожару присвоен ранг 1 БИС.

По данным МЧС, на технологический процесс ТЭЦ возгорание не повлияло.

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