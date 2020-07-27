Названы новые эффективные против COVID-19 препараты
close
Специалисты Медицинского исследовательского института в США обнаружили свыше 21 препарата, эффективного при борьбе с COVID-19. Выводы соответствующего исследования содержатся в журнале Nature.
Выяснилось, что ряд уже существующих лекарств способны блокировать коронавирус на ранних стадиях.
Из них четыре препарата смогли усилить эффект ремдесивира, который сейчас применяют для лечения COVID-19. Еще два лекарства уже были одобрены американским агентством FDA.
Отмечается, что всего исследователи рассмотрели свыше 12 тыс. лекарств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве от коронавируса вылечились почти 175 тысяч человек
— Ученые назвали фактор, повышающий риск летального исхода при COVID в 12 раз