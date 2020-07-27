Названы новые эффективные против COVID-19 препараты

Специалисты Медицинского исследовательского института в США обнаружили свыше 21 препарата, эффективного при борьбе с COVID-19. Выводы соответствующего исследования содержатся в журнале Nature.

Выяснилось, что ряд уже существующих лекарств способны блокировать коронавирус на ранних стадиях.

Из них четыре препарата смогли усилить эффект ремдесивира, который сейчас применяют для лечения COVID-19. Еще два лекарства уже были одобрены американским агентством FDA.

Отмечается, что всего исследователи рассмотрели свыше 12 тыс. лекарств.

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