Ученые определили период наивысшей заразности коронавируса
Заболевшие новой коронавирусной инфекцией наиболее заразны в период от одного до двух дней до проявления симптомов, выяснили китайские ученые. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Medicine.
По результатам анализа 77 случаев передачи вируса от установленного источника установленному заболевшему ученые пришли к выводу, что заразность возникает за 2,3 дня до проявления симптомов. При этом пик контагиозности наступает за 0,7 дня до появления признаков заболевания.
Ученые отмечают, что более 30% случаев заражения коронавиурсом нового типа происходят в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса, из-за чего отслеживание контактов заболевших и одиночное тестирование могут быть неэффективными методами борьбы с пандемией.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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