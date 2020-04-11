Первые исследования вакцины от COVID-19 в РФ проведут на 60 добровольцах
Первые клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции в России проведут на 60 добровольцах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.
По его словам, исследования проводятся на здоровых людях, среди добровольцев много желающих.
«Нам поступают звонки от добровольцев, от жителей как Новосибирской области, так и других регионов, которые желают... первыми получить защиту от COVID-19», — рассказал Максютов.
По словам гендиректора, среди желающих получить вакцину также есть ее разработчики, которые уверены в эффективности и безопасности препарата.
По последним данным, в России выявлено 13584 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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