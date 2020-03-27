Умер основатель института русского языка им. Пушкина Виталий Костомаров

Скончался в возрасте 90 лет президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров. Об этом говорится в сообщении вуза в Instagram.

Костомаров скончался 25 марта. Причина его смерти не уточняется.

«Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов», — говорится в заявлении института.

Ученый основал ИРЯ и был его первым ректором. С 2001 года он являлся президентом института. Его труды по методике преподавания русского языка, лингвострановедению, стилистике вошли в золотой фонд российской науки. Он имел Орден Дружбы народов (1980), Орден «Знак Почета» (1969) и также множество медалей.