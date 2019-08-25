Ученые рассказали о раннем симптоме рака поджелудочной железы

Назван ранний симптом рака поджелудочной железы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна.

По словам ученых, одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови. Он возникает, потому что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

Отмечается, что на поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследователи подчеркнули, что этот вид онкологии является одним из самых трудных для выявления.

Ранее сообщалось, что онколог рассказала об основных признаках возникновения рака.