Роскосмос разработал систему защиты для спутников

Государственная корпорация »Роскосмос» разработала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора. Об этом говорится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Как отмечается, речь идет о защите от высокоскоростного ударного воздействия частиц космического мусора.

Уточняется, что само устройство включает в себя двухслойный защитный экран из различных металлов со множеством конусообразных элементов на поверхности.

Причем, как подчеркивается, вершины таких элементов покрыты твердым сплавом.

Предполагается, что при ударе частица разлетится на мелкие фрагменты, потеряв частично энергию. Сами же фрагменты должны будут отклониться в разные направления.

Ранее в Роскосмосе рассказали об отсутствии угрозы для безопасности МКС и экипажа.