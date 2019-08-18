Археологи нашли мумии возрастом около трех тысяч лет в Йемене

Министр культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси заявил, что в окрестностях столицы Йемена Саны было найдено древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет. Об этом сообщает SABA.

По его словам, во время раскопок археологи сделали два открытия: поселение, а также гробницы, высеченные в скалах.

Он отметил, что в гробницах находятся мумии эпохи конца каменного века возрастом до трех тысяч лет.

Министр также добавил, что поселение включает в себя дома, которые были построены из камней в конце бронзового века.

Ранее замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России.