Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное специалистами НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава, Университета Тампере и Международного агентства по изучения рака Всемирной организации здравоохранения.

Сильнее всего на экономике отразился рак легкого среди мужчин ($1,2 млрд), среди женщин — рак молочной железы ($0,64 млрд).

Также дорогостоящим оказался рак желудка у мужчин ($0,52 млрд) и рак шейки матки у женщин ($0,34 млрд).

Специалисты подсчитали, что к 2030 году экономические потери из-за рака составят $7,5 млрд, что эквивалентно 0,14 процента от ВВП. Тем не менее исследователи рассчитывают, что к этому времени экономические потери от рака легкого и рака молочной железы сократятся, но от рака шейки матки, опухолей головы и шеи, а также рака крови, наоборот, возрастут.

Эксперты выяснили, что в России из-за раковых болезней женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15 лет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ борьбы с неотвратимой гибелью мозга.