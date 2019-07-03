Минздрав прокомментировал рост эпидемии ВИЧ

В Минздраве прокомментировали сообщения о росте эпидемии ВИЧ в России, заявив, что статистика не говорит об ухудшении обстановки. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания», — заявили в ведомстве.

Тем самым, происходит накопление ВИЧ-инфицированных.

Ранее в СМИ появилась информация, что за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. На 2019 год более 1% населения заражены ВИЧ в 13 регионах РФ.