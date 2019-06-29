Детеныш вымирающего вида носорогов родится от умершего самца

Ученые из института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница пытаются спасти практически вымерших серверных белых носорогов. Об этом сообщает Planet Today.

Как отмечается, ученые сумели вырасти «в пробирке» эмбрион, который был получен из ДНК северного и южного белых носорогов, а затем пересадили его самке южного белого носорога.

Уточняется, что, если эмбрион приживется в организме суррогатной матери, то исследователи постараются создать эмбрион северного белого носорога на основе яйцеклеток двух последних самок этого вида.

Северный белый носорог практически вымер. Так, в 2018 году скончался последний самец этого вида. Остались только две самки, но они уже старые, чтобы дать потомство.

Ранее сообщалось, что в Малайзии умер последний самец суматранского носорога.