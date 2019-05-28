Подсчитан ущерб от космических аварий России

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За последние девять лет ущерб от аварий в российской ракетно-космической области превысил 35 млрд руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документацию к проекту постановления правительства.

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков. При этом, говорится в документе, 20 млрд руб. ущерба были покрыты за счет страховки, а 10 млрд руб. стали непокрытыми убытками Роскосмоса.

«Источники возмещения [убытков] не установлены», — говорится в документе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался об огромных долгах центра Хруничева.