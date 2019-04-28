WSJ: Boeing не уведомила об отсутствии стандартного сигнала тревоги на 737 MAX

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12282955/RTSXR7A-pic905-895x505-8010.jpg">

Корпорация Boeing не стала устанавливать на самолеты 737 MAX стандартной комплектации сигнал оповещения о том, что сенсор угла атаки показывает неправильные данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что авиакомпании использовали лайнеры в течение года, не зная о том, что в кабине пилотов нет стандартного сигнала тревоги о неисправности датчиков угла атаки. Такая система оповещения была у других моделей самолета.

Уточняется, что подобный сигнал тревоги предоставлялся только в качестве дополнительной опции, за которую надо было внести отдельную плату. При этом ни авиакомпании, ни регуляторы не были об этом уведомлены. Есть вероятность, что это могло привести к трагическим крушениям в Эфиопии и Индонезии.

Ранее сообщалось, что Bloomberg узнал о новой детали в скандале с эфиопским Boeing 737.