WSJ: Boeing не уведомила об отсутствии стандартного сигнала тревоги на 737 MAX
Корпорация Boeing не стала устанавливать на самолеты 737 MAX стандартной комплектации сигнал оповещения о том, что сенсор угла атаки показывает неправильные данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В материале говорится, что авиакомпании использовали лайнеры в течение года, не зная о том, что в кабине пилотов нет стандартного сигнала тревоги о неисправности датчиков угла атаки. Такая система оповещения была у других моделей самолета.
Уточняется, что подобный сигнал тревоги предоставлялся только в качестве дополнительной опции, за которую надо было внести отдельную плату. При этом ни авиакомпании, ни регуляторы не были об этом уведомлены. Есть вероятность, что это могло привести к трагическим крушениям в Эфиопии и Индонезии.
Ранее сообщалось, что Bloomberg узнал о новой детали в скандале с эфиопским Boeing 737.