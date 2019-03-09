Источник рассказал, когда с «Байконура» запустят последний военный спутник России

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, когда состоится запуск последнего российского военного спутника с космодрома «Байконур». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, последний из четырех телекоммуникационных космических аппаратов «Благовест», который будет запущен в интересах Минобороны страны, будет запущен в мае.

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«Предварительно на 17 мая с «Байконура» запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником военной связи «Благовест», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в 2019 году с космодрома Байконур планируется выполнить 19 пусков.