Источник сообщили о переносе запуска модуля «Наука» к МКС

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции перенесли на середину 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, запуск модуля к МКС был отложен из-за переноса доставки аппарата на космодром Байконур.

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Как отмечается, доставку модуля «Наука» на Байконур перенесли на конец 2019 года.

При этом ремонт «Науки» в центре Хруничева все еще не завершен.

Ранее сообщалось, что Россия задержала завершение постройки научно-энергетического модуля на МКС.