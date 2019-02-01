«Падение метеорита»: над Кубой произошел взрыв

Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе, сообщает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма.

Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде сообщает о возможном падении метеорита.

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«Мы получаем сообщения о метеорите, который был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже на то, что метеорит упал на западе Кубы, близ города Виньялес», — сообщили в службе.

Комментариев властей пока не поступало.