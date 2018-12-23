SpaceX запустила ракету с военным спутником
Американская компания SpaceX отчиталась об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямая трансляция ведется на сайте компании.
Ракета должна доставить в космос новейший геолокационный спутник GPS для ВВС США.
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Также в компании сообщили, что не будут пытаться посадить первую ступень ракеты из-за «требований, предъявляемых к данной миссии».
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере назвал двигатель РД-180 производства российского НПО «Энергомаш» великолепным с точки зрения конструкции.
Liftoff! pic.twitter.com/pi78HVFs6J— SpaceX (@SpaceX) 23 декабря 2018 г.