SpaceX запустила ракету с военным спутником

<img src="//img.gazeta.ru/files3/453/11869453/24439384505_cb2166ce05_k-pic905-895x505-57665.jpg">

Американская компания SpaceX отчиталась об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямая трансляция ведется на сайте компании.

Ракета должна доставить в космос новейший геолокационный спутник GPS для ВВС США.

Реклама

Также в компании сообщили, что не будут пытаться посадить первую ступень ракеты из-за «требований, предъявляемых к данной миссии».

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере назвал двигатель РД-180 производства российского НПО «Энергомаш» великолепным с точки зрения конструкции.