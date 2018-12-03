«Союз МС-11» с новым экипажем вышел на орбиту

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Российский космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС вышел на околоземную орбиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на диктора в Центре управления полетами.

Как отмечается, космический корабль отделился от верхней ступени ракеты «Союз» и взял курс на станцию.

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«Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Космический корабль вышел на околоземную орбиту», — объявил диктор.

Уточняется, что стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.

Ранее сообщалось, что глава NASA прокомментировал первый после аварии запуск «Союза».