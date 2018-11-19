Экипаж МКС начал разгрузку корабля «Прогресс МС-10»

Экипаж международной космической станции приступил к разгрузке доставленных грузов с корабля «Прогресс МС-10», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами.

«Открытие люка проведено экипажем в 2.08 мск», — сказали в центре.

Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-10» в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции.

«Прогресс МС-10» стал первым с июля российским грузовым кораблем, который отправился к МКС.