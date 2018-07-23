В «Роскосмосе» раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше

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Дело о государственной измене в головном научном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаше связано с событиями 2013 года, за другие периоды вопросам к сотрудникам нет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП ЦНИИмаш», — говорится на сайте ведомства.

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Также в компании подчеркнули, что следователи занимаются расследованием инцидента, который произошел в это время, деятельность сотрудников компании за другие периоды не рассматривается.

Ранее «Роскосмос» подтвердил арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Позднее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Кудрявцева заподозрили в передаче сведений одной из стран НАТО.