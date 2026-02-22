В Запорожской области произошло повторное отключение электричества после удара ВСУ

В Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам произошло повторное отключение света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — написал он.

Губернатор отметил, что специалисты продолжают восстановление. Балицкий также обратился к жителям региона с просьбой проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.

В воскресенье, 22 февраля Балицкий сообщал, что в результате атаки ВСУ произошли отключения света. Они затронули весь регион. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, добавил губернатор.

Накануне ВСУ обстреляли школу в городе Васильевка в Запорожской области. Как рассказал глава региона, под удар попало место, где по определению не может быть никаких военных объектов.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ не спасли мирную жительницу.