Орбан обвинил Украину в желании затянуть конфликт

Украина не хочет, чтобы конфликт с Россией заканчивался, так как намерена и дальше получать финансирование от западных стран. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины — сделать так, чтобы война не прекращалась. К счастью, здравый смысл по-прежнему преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Мы не будем рисковать будущим наших семей, отправляя миллиарды евро на финансирование чужой войны. Время для мира настало», — написал Орбан.

Также 21 февраля Орбан отмечал, что конфликт на Украине давно был бы урегулирован, если бы не поведение западноевропейских политиков. Тогда же венгерский премьер рассказал, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Также он напомнил, что венгерские власти прекратили поставки дизельного топлива на Украину и заблокировали выделение Украине «военного кредита» на €90 млрд.

В феврале украинское издание «Страна» также писало, что украинские власти решили «затягивать» переговоры до момента, когда президенту США Дональду Трампу «из-за начавшейся предвыборной кампании в конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины».

