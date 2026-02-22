Размер шрифта
«Надо чуть-чуть потерпеть»: боец ВСУ обратился к сослуживцу на русском языке

Боец ВСУ на русском языке подбодрил сослуживца во время перехода реки Оскол
Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на русском языке подбодрил сослуживца во время переправы через покрытую льдом реку Оскол. Об этом сообщил Украинская служба BBC.

По информации издания, украинские военнослужащие провели на передовых позициях 60 дней. Чтобы добраться до других подразделений ВСУ, им пришлось ночью переходить через замерзшую реку. Для прохода военным пришлось пробивать лед прикладами автомата.

Как стало известно журналистам, во время этого перехода один из солдатов подбадривал другого на русском языке.

«Надо чуть-чуть потерпеть, там должен камыш быть», — обратился он к сослуживцу.

До этого российский штурмовик с позывным «Решит» сообщал, что военные ВСУ в зоне боевых действий говорят друг с другом на русском языке.

Эту информацию также подтверждал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отмечал, что большинство украинских военных на передовой разговаривают на русском языке, несмотря на законы властей Украины, которые нацелены на истребление русского языка в образовании, СМИ, культурной сфере и просто в повседневной жизни.

Ранее пасынок Сырского заявил, что главком ВСУ с трудом говорит по-украински.
 
