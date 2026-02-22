Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Европейского союза (ЕС) о том, что Киев якобы побеждает в конфликте с Москвой, являются вымыслом. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский просыпается по утрам и говорит: «Мы не проигрываем войну, мы не проигрываем войну», — отметил он.

По словам журналиста, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поступают аналогичным образом.

Христофору обратил внимание, что Брюссель продолжает подталкивать Киев к продолжению боевых действий. В региональном содружестве все еще руководствуются ложными представлениями о том, что Россию можно ослабить, подчеркнул он.

«Мы перешли к стратегии аффирмаций. <...> Это безумие, но это стратегия», — сказал журналист.

21 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС и Кая Каллас хотят одержать над Россией верх на поле боя. Глава правительства пошутил, что глава евродипломатии, «наверное, преуспеет», хотя в свое время даже Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли этого добиться.

Ранее в Германии признали, что Россию невозможно победить на поле боя.