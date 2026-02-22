Размер шрифта
Учительница пригласила бездомного ученика жить к себе и насиловала месяцами

В США учительница надругалась над бездомным учеником
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

49-летнюю учительницу историю и экономику из штата Флорида обвиняют в надругательстве над учеником-подростком. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, в марте 2024 года педагог по имени Макензи Маклин разрешила молодому человеку переехать к ней, так как он лишился жилья. Она хорошо обращалась с подростком, поэтому он стал воспринимать учительницу как мать.

Однако спустя некоторое время Маклин стала опаивать гостя и приставать, а позже и насиловать.

«К моменту, когда до окончания учебы оставалось два месяца, они спали в одной постели и вместе ездили в школу», – сообщается в публикации.

Как рассказал сам учащийся, он не мог сопротивляться, так как боялся, что снова окажется на улице. Свидетелем одной из сцен домогательств стала дочь Маклин, которая обнаружила «пару» в одной кровати.

По словам другой ученицы, педагог давала ей и другим ученикам алкоголь, конфеты с марихуаной и препарат, который используют для лечения СДВГ.

После того как об обвинениях стало известно, учительницу отстранили от работы.

Ранее учительница изнасиловала 12-летнего ученика на вечеринке и получила срок 51 год.
 
