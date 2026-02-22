ТАСС: в Запорожской при попытке сбежать с позиций замерзла группа ВСУ «Шквал»

В Запорожской области нашли замерзших солдат группы штурмового полка ВСУ «Шквал». Об этом ТАСС сообщили источники в силовых органах.

По информации собеседников агентства, военнослужащие пытались дезертировать и замерзли по пути. Их обнаружил беспилотник. Все они не подавали признаков жизни.

В силовых структурах также заявили, что командование ВСУ на местах собирается представить трагедию с подчиненными как результат ударов российских дронов или артиллерии.

Глава батальона 352-го полка с позывным «Странник» сообщал, что российские военнослужащие массово находят в подвалах замерзших наемников, которых украинская сторона привлекает на службу из-за нехватки личного состава в рядах Вооруженных сил Украины.

До этого снегопады и обледенение дорог парализовали логистику ВСУ на Харьковском направлении. По словам источника в силовых структурах, коммунальные службы не справляются со снегопадами из-за отсутствия водителей, «которых почти всех принудительно мобилизовали».

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.