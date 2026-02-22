Американка Лью стала самой популярной фигуристкой в соцсетях, обойдя Трусову

Олимпийская чемпионка в личном и командном соревновании (2026) американская фигуристка Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

До старта зимних Олимпийских игр — 2026 на спортсменку было подписано около 200 тысяч человек, теперь же — около 3,3 млн пользователей. По этому показателю Лью обошла российскую фигуристку, серебряную медалистку Олимпиады-2022 Александру Трусову, на которую подписано в той же социальной сети 1,8 млн человек.

Спортсменка из США набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее Лью по-русски обратилась к фанатам после победы на ОИ.