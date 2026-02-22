Врач назвала главные ошибки родителей при уходе за детскими зубами

Для снижения риска кариеса и пульпита родителям дошкольников необходимо дочищать зубы детям, поскольку мануальные навыки до семи-девяти лет только формируются. Также к проблемам с зубами приводят «мягкая» диета и отсутствие стоматологического контроля. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский стоматолог-гигиенист Насиба Джалилова.

По словам эксперта, недостаточная гигиена выступает основной причиной заболеваний зубов у детей.

«До девяти лет ребенок физически не может корректно чистить зубы, убирая весь налет и остатки пищи. До наступления школьного возраста важно взять обязанность по чистке на себя: ребенок может участвовать в процессе, но родителям важно контролировать его», – рекомендует врач.

Другой частой ошибкой врач называет позднее начало ухода за детскими зубами. По словам Джалиловой, многие родители ошибочно полагают, что заботиться о полости рта ребенка нужно только с появлением молочных зубов или проблем с ними, то есть ближе к двум-трем годам ребенка.

«Уделять внимание полости рта нужно с появлением первого зуба, а также до одного года обратиться к детскому стоматологу для профилактического осмотра. Цена промедления – агрессивный ранний кариес, который часто перерастает в пульпит и гнойное воспаление. Инфекция угрожает не только временному зубу, но и зачатку постоянного, вызывая его гибель или дефекты эмали», – предупреждает медик.

При раннем удалении молочного зуба соседние зубы сдвигаются, блокируя место для коренных, – это гарантирует проблемы с прикусом. Кроме того, ранняя потеря зубов нарушает дикцию и жевание, а привычка прокладывать язык в пустую лунку лишь усугубляет деформацию челюсти.

Дополнительно стоматолог предостерегла от перевода детей на исключительно «мягкую» диету в сочетании с перекусом печеньем, бананами, чипсами, соками и газировкой.

«Обязательно давайте ребенку грызть сырые яблоки и морковь. Они дают нагрузку, необходимую для правильного роста челюсти», – отметила эксперт.

