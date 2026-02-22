Политик Мема: войска Запада на Украине могут спровоцировать Россию на ответ

Присутствие западных военных на Украине может спровоцировать Россию на ответ. Об этом заявил финский политик Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X.

Он высказал мнение о том, что последствия отправки войск будут ужасными, поскольку, подчеркнул Мема, есть вероятность начала полномасштабной войны.

«Не могу понять, насколько глупым нужно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы», — написал политик.

21 февраля лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высказал подобные опасения. Он заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к прямой войне с Россией. Дюпон-Эньян заметил, что «брюссельская адская машина» стремится оперативно принять Украину «в свои ряды». Такое развитие событий представляет тройную опасность, предупредил политик.

Это «неизбежное втягивание в конфликт с Россией», «затопление» сельскохозяйственного рынка ЕС украинскими продуктами и более значительные ежегодные взносы в общеевропейские фонды, сообщил Дюпон-Эньян.

