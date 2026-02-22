Размер шрифта
Айза вышла замуж

Блогерша Айза-Лилуна Ай сыграла свадьбу
Telegram-канал «AIZA-LILUNA»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что вышла замуж за возлюбленного Степана Кузьменко.

Айза поделилась кадрами со свадьбы. На снимке молодожены держат свидетельство о браке.

«Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото. Счастливые и под березками. Ура! Мы теперь муж и жена», — подписала публикацию бизнесвумен.

В октябре 2025-го Айза сообщила о готовности выйти замуж за Кузьменко. На момент предложения 40-летняя блогерша встречалась с 30-летним партнером 10 месяцев.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза поддерживает родственные отношения с Гуфом, несмотря на конфликты, которые периодически случаются в их семье. Они вместе воспитывают Сэма. Блогерша не разговаривает с отцом своего младшего сына.

Ранее Айза призналась, что в детстве смотрела на портрет Ленина и засыпала.
 
