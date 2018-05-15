Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать агентство по надзору за образованием, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Медведева, агентство по надзору за образованием будет подчиняться правительству, осуществляя функции надзора как в отношении средней школы, так и в отношении высшей школы.

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15 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев передал Путину проект указа по структуре нового кабмина. Медведев предложил передать руководство деятельностью зарубежных торговых представительств из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.

Также премьер предложил создать Министерство цифрового развития.

Подробности о возможных перестановках в кабмине читайте в материале «Газеты.Ru».

Путин подписал указ о структуре нового правительства.