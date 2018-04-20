Ученые заставили дрозофил эякулировать или пить этанол

Плодовые мушки получают удовольствие от эякуляции, выяснили израильские ученые. Если же они не могут получить сексуальное удовлетворение, то в погоне за приятными ощущениями начинают употреблять этанол. Об открытии исследователи рассказали в журнале Current Biology.

Изучая работу системы вознаграждения в мозге, ученые вывели линию генно-модифицированных плодовых мушек, эякуляцию у которых было можно вызвать воздействием красного света. Они поместили мушек в контейнер, одна из сторон которого освещалась красной лампой. Также к ним подселили и не измененных генетически мушек. Слегка встряхивая контейнер, ученые наблюдали за перемещением насекомых.

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Генетически измененные мушки, в отличие от обычных, всякий раз старались перебраться ближе к освещенной части контейнера. Кроме того, когда мушкам было предоставлено несколько вариантов пищи, сексуально удовлетворенные насекомые выбрали простой сахар. А вот мушки из контрольной группы, не способные эякулировать под красной лампой, больше заинтересовались забродившей пищей, содержавшей этанол.

Эякуляция приводила к выбросу нейропептида F, вызывающего ощущение удовлетворенности. По всей видимости, не измененные генетически мушки, не имея возможности испытать сексуальное наслаждение, искали иной источник удовольствия.

Принцип работы системы вознаграждения одинаков у всех животных, поясняют исследователи. Они надеются, что полученные результаты можно будет использовать для лечения алкоголизма у людей.