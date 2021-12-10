«Работают снайперы»: как ополченцы защищают линию соприкосновения

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики неоднократно за последнее время обменивались с Украиной взаимными обвинениями в обстрелах. В конце ноября стало известно об убитом ополченце в районе Славяносербска, хотя с 27 июля 2020 года между сторонами конфликта заключено соглашение о перемирии.

Бойцы Народной милиции ЛНР до сих пор охраняют линию соприкосновения и отмечают обстрелы артиллерии и снайперов. «Противник от нас приблизительно в 2 км. Работают снайперы. Технику слышно каждую ночь. В случае агрессии, нападения на нас, мы будем стоять до конца», – сказал ТАСС один из военных.

Что сейчас происходит на линии соприкосновения в ЛНР — в фоторепортаже «Газеты.Ru».