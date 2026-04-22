Дирижер выбил из рук скрипачки инструмент за 100 млн рублей и попал на видео

Британский дирижер Мэттью Холлс случайно выбил из рук скрипачки инструмент стоимостью около $1 млн (100 млн рублей). Об этом сообщило издание Independent.

Скрипачка Элина Вяхяля 16 апреля выступала с симфоническим оркестром Лахти под управлением Холлса в Финляндии. Во время концерта маэстро, активно дирижируя, выбил из ее рук скрипку работы Гваданини.

Инцидент попал на видео — видно, как солистка наклоняется к старинной скрипке, а оркестр останавливает исполнение. После паузы Вяхяля закончила исполнение произведения. Позже она рассказала, что инструмент удалось восстановить.

«Верхняя часть была слегка отделена от ребер жесткости, что предусмотрено мерами предосторожности при резких перепадах влажности или давления и предотвращает растрескивание. Она была приклеена на место. Мэттью — музыкант высочайшего уровня, и я не могу дождаться новой совместной работы с ним», — заверила скрипачка.

Скрипки работы Джованни Батисты Гваданини (1711-1786) стоят до $3,5 млн, этого мастера считают одним из лучших во второй половине XVIII века. В 1995 году скрипку его работы воровали у Ванессы Мэй, а в 2016 — у музыканта Павла Верникова в поезде в Швейцарии.

