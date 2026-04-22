Костин рассказал о случае общения с телефонными мошенниками

Телефонные мошенники пытались обмануть главу ВТБ Андрея Костина, притворяясь «уважаемым миллиардером». Об этом банкир рассказал во время бизнес-диалога на тему «Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта», передает ТАСС.

«Мне звонили с телефона очень уважаемого нашего миллиардера, которому срочно нужно было оплатить что-то», — заявил он.

При этом, когда Костин ему перезвонил, то убедился, что мошенники взломали систему миллиардера и пытались звонить с его телефона.

В ходе своего выступления глав ВТБ добавил, что за 2025 год банк смог выявить 60 млн подозрительных операций. Он обратил внимание, что людям нужно объяснять, что ни Центральный банк, ни ФСБ, ни налоговая не будут звонить на домашний телефон с требованием перевести деньги.

До этого руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина, рассказала какие фразы популярнее всего у мошенников.

Чаще всего, по словам специалиста, мошенники заставляют потенциальных жертв бояться потерять деньги. Они говорят о «компрометации карты», требуя перевести средства на «безопасный счет». Также от них можно услышать о «службе безопасности банка», «подозрительных транзакциях» и «оформлении кредита третьим лицам».

