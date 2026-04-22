Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

Сотрудника L'Occitane посадили на три года за хищение косметики

Суд вынес приговор сотруднику L'Occitane за хищение косметики на 5,4 млн рублей
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Чертановский районный суд города Москвы вынес приговор сотруднику интернет-магазина L'Occitane за хищение косметики на 5,4 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Установлено, что Титков, занимавший должность старшего кладовщика интернет-магазина, обнаружил недостаток в системе формирования электронных заказов: программное обеспечение позволяло собирать и перемещать товары со склада в курьерскую службу без реальной доставки заказанных товаров покупателям.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В марте в Саратове полиция задержала 33-летнюю жительницу поселка Солнечный, подозреваемую в хищении товаров из пункта выдачи заказов на сумму более 200 тысяч рублей. По данным следствия, обвиняемая работала в пункте выдачи, через личный кабинет женщина оформляла покупки и забирала их, не оплачивая. Среди похищенного — золотые браслеты, мужская золотая цепочка, планшет и зимняя куртка. Товары она сдавала в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратила на себя.

Ранее двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
