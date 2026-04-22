Сотрудника L'Occitane посадили на три года за хищение косметики

Чертановский районный суд города Москвы вынес приговор сотруднику интернет-магазина L'Occitane за хищение косметики на 5,4 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Установлено, что Титков, занимавший должность старшего кладовщика интернет-магазина, обнаружил недостаток в системе формирования электронных заказов: программное обеспечение позволяло собирать и перемещать товары со склада в курьерскую службу без реальной доставки заказанных товаров покупателям.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В марте в Саратове полиция задержала 33-летнюю жительницу поселка Солнечный, подозреваемую в хищении товаров из пункта выдачи заказов на сумму более 200 тысяч рублей. По данным следствия, обвиняемая работала в пункте выдачи, через личный кабинет женщина оформляла покупки и забирала их, не оплачивая. Среди похищенного — золотые браслеты, мужская золотая цепочка, планшет и зимняя куртка. Товары она сдавала в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратила на себя.

Ранее двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн рублей.