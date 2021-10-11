Медведев заявил, что Украиной правят «слабые люди» без самоидентификации

Лидера, который был бы готов жертвовать собой ради страны, а не пытался бы только заработать, на Украине нет. Такое мнение выразил Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в собственной статье, которую публикует «Ъ».

«Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно на всякий случай сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем», — заявил политик, добавив что со слабыми людьми тяжело и непродуктивно работать — они в любой момент «продадут за пятиалтынный».

Медведев отметил, что когда среди украинской элиты речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корысти. «Когда москаль с деньгами — хоть и враг, но его деньги важнее вражды», — написал он.

По словам Медведева, в настоящее время Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, а первые лица страны не имеют самоидентификации.

«Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они «щирие» [настоящие, искренние] украинцы? «Европейцы»? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?», — пишет Медведев.

Ранее Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом.