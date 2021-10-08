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Адвокат Саакашвили сообщил об ухудшении здоровья политика

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на восьмой день голодовки начало ухудшаться. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая, сообщает РИА «Новости».

«Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться», — сказал адвокат.

По его словам, в тюрьме Саакашвили похудел более чем на 12 килограмм. В то же время бывший президент получил обещанный телевизор и в начале следующей недели должен встретится с мамой и детьми.

Саакашвили задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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