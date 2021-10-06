Описано состояние Саакашвили на шестой день голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на шестой день голодовки в тюрьме чувствует себя хорошо. Слова гендиректора грузинского телеканала «Мтквари архи» Ники Гварамии, который навестил политика, передает агентство «Интерфакс».

«Скажу откровенно, что я давно не видел такого активного Саакашвили. Я был членом его правительства и видел его активность на пике реформаторской деятельности. Такого же бодрого, активного я увидел его сегодня в тюремной камере», — отметил Гварамия. Он добавил, что голодовка пока никак не отражается на состоянии здоровья экс-лидера Грузии, но это неизбежно произойдет в ближайшие дни.

Михаил Саакашвили вернулся на родину и был задержан в Тбилиси 1 октября. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Саакашвили отказали в просьбе установить телевизор в тюремной камере. Его адвокат уверен, что грузинские власти пытаются максимально ограничить экс-президенту доступ к информационным источникам.