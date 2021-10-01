В Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не выезжал из Киева. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«У нас есть информация, что эти видео — фейки, является это дипфейком или монтажом, уточнят техники», — сказал он.

Ранее бывший президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил о своем прибытии в Грузию. При этом в МВД сообщили, что политик не пересекал государственную границу.

28 сентября Саакашвили заявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государств.