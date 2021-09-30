Саркози пообещал «до конца» отстаивать свою невиновность

Бывший президент Франции Николя Саркози поблагодарил соратников за поддержку и заявил, что будет до конца отстаивать свою невиновность по делу о превышении расходов на избирательную кампанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем обращении бывший президент Франции попросил у суда справедливости и беспристрастности, ведь его уже судили по этому делу.

«Я пойду до конца в этом поиске [справедливости[, который выходит за рамки моего дела, ведь каждый однажды может столкнуться с несправедливостью», — написал Саркази.

Он добавил, что будет обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что Саркози признали виновным по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года и осудили на один год. Отбывать срок он будет дома под электронным наблюдением.

Дело, рассматриваемое судом Парижа, в СМИ получило название Bygmalion — так называлось PR-агентство, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози в 2012 году.

По данным следствия, избирательный штаб политика использовал для сокрытия превышения доходов избирательной кампании фальшивые счета. Сторона обвинения требовала назначить год тюремного заключения, из них 6 месяцев условно. Смешанный срок, по мнению обвинения, необходим, поскольку мошенничество, в котором был замешан президент, имеет «беспрецедентную серьезность».