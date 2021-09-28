Полковник получил пять лет за приказ, приведший к крушению вертолета Ми-28

Полковника Евгения Суходольского признали виновным в превышении полномочий за приказ перегнать вертолет в плохую погоду. Ми-28 разбился, а летчики погибли. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В декабре 2019 года полковник приказал перегнать Ми-28 в другой аэродром своему заместителю, который не умел управлять вертолетом.

«Зная о том, что сложившиеся метеоусловия не соответствуют минимуму погоды, при которых разрешено совершать полеты, Суходольский нарушил требования руководящих документов», — говорится в сообщении.

Офицеры Александр Склянкин и Руслан Кушниренко подняли вертолет, а через восемь минут произошло столкновение с землей. Весь экипаж погиб.

Краснодарский суд назначил Суходольскому наказание в виде пяти лет колонии, а также права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года.

Ранее сообщалось о вертолете с туристами на борту, который разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.