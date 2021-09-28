Президиум ЦК КПРФ выбрал главу фракции в Госдуме

Президиум Центрального комитета партии КПРФ единогласно проголосовал за кандидатуру лидера политической организации Геннадия Зюганова на пост руководителя фракции КПРФ в Госдуме восьмого созыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЦК партии Юрия Афонина.

«Единогласное решение президиума ЦК о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ в Госдуме», — сказал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

После объявления результатов Зюганов заявил, что В КПРФ не признают итоги дистанционного электронного голосования в одномандатных округах в Москве.