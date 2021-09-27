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Захарова назвала доносом жалобу Украины на газовый контракт России с Венгрией

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Украины обратиться в Еврокомиссию (ЕК) для оценки газового контракта Венгрии с «Газпромом» завистью к соседям. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта между Россией и Венгрией на поставку газа в обход Украины.

27 сентября Венгрия и «Газпром» подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. В честь этого состоялась торжественная церемония, которую провели в Будапеште. На ней присутствовали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

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