В Госдуму внесли законопроект о публичной власти

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента проект нового закона о региональной власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, предлагается дать право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе, по вопросу передачи полномочий и достижения согласованного их решения.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Ранее сообщалось, что данный законопроект предлагает заменить названия должности губернатора на главу региона.