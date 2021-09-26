Явка в Берлине на выборах в парламент к полудню составила 27,4%

Явка на парламентских выборах в Берлине к полудню составила 27,4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию германской столицы.

Голосование проходит на 2 257 участках в Берлине. Активнее всего пока голосуют на участках в берлинском районе Штеглиц-Целлендлоф (30,1%), а наименее — в Нойкельне (25,5%).

Ранее сообщалось, что бомба времен Второй мировой войны нарушила ход голосования в немецком городе Вупперталь.

В парламентских выборах в Германии принимают участие 47 политических объединений, при этом реальные шансы на попадание в Бундестаг имеют ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.