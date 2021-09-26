На Украине объяснили жесткую риторику делегации в ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему риторика Украины на нынешней сессии Генассамблеи ООН стала жестче.

Кулеба рассказал, что современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость и не оставляет возможности «отсидеться» в стороне, именно поэтому риторика Украины стала жестче.

«С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН», — сказал украинский министр.

Он добавил, на это смелости в ООН пока не хватает.

По словам Кулебы, ООН, как и международная политика в целом, нуждаются в изменениях.

Ранее Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии».

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.