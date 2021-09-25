Business Insider предложил способ перекрыть России доступ к Атлантическому океану

Американский журналист Кристофер Вуди в статье для Business Insider описал, как США могут перекрыть России доступ к Атлантическому океану.

По его словам, с помощью авиабазы Кеблавик под Рейкьявиком (Исландия) самолеты военно-воздушных сил США могут осуществлять мониторинг пространства между Гренландией, Исландией и Британскими островами. Вуди уверен, что эту территорию «могущественный Военно-морской флот России может использовать для проникновения в Атлантический океан».

Соединенные Штаты закрыли базу в Исландии еще в 2006 году, однако в последние несколько лет активность НАТО на этом объекте увеличилась из-за военной мощи России, указано в статье.

В 2018 и 2020 годах США выделили $14,4 и 38 млн на развитие и реконструкцию инфраструктуры на Кеблавике. Как сообщает Вуди, американские военно-воздушные силы возобновят в этом регионе полеты своих лучших патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, которые предназначены для охоты за подводными лодками.

Ранее в сентябре сообщалось, что США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II.