На Украине заявили о превращении страны в «токсичный актив»

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что американский президент Джо Байден не упомянул Украину в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, так как для США она превратилась в «токсичный актив». Об этом он рассказал в эфире You-Tube-канала «Первый казацкий».

«Сегодня Украина – проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине – ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине - нет оснований», — отметил Бортник.

Он подчеркнул, что сегодня Украина не интересна Штатам, и является для них «даже тактически опасной». При этом, реальных интересов для американцев на Украине – нет.

Бортник считает, что Украина переходит в роль «токсичного актива, который нельзя просто так сбросить, ведь это чревато репутационными потерями».

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. По мнению Буймистер, уже второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента энергетика страны летит в «там-тарарым».